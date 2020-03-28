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28 Mart 2020, Cumartesi
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Pinto: İnsanlık kazanacak

A.Gücü'nün sol beki , umut dağıttı. Pinto corona virüsü salgınıyla ilgili, "3 ay sonra mı, 3 hafta sonra mı bilemiyoruz ama " yorumunu yaptı.

A.Gücü'nün sol beki , umut dağıttı. Pinto, "Toplumu küçük bir çocuğa benzetebiliriz. Bu olaylar toplumsal iyi davranışların ortaya çıkmasını sağlar. Bu enerji; bütün insanlığın bunun üstesinden gelmesini sağlayacaktır. 3 ay sonra mı, 3 hafta sonra mı bilemiyoruz ama " yorumunu yaptı.
  1. 28.3.2020
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