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25 Mart 2020, Çarşamba
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Şimdi de korona vurdu!

Şimdi de korona vurdu!

A.Gücü Başkanı , kulübün çektiği sıkıntılar bir yana şimdi de koronavirüs belasının üzerine tuz-biber ektiğini söyledi.

A.Gücü Başkanı , kulübün çektiği sıkıntılar bir yana şimdi de koronavirüs belasının üzerine tuz-biber ektiğini söyledi. Başkan Mert, "A.Gücü'ne bugüne kadar zaten vuran vurmuş. Büyük sıkıntıları vardı şimdi bir de korona vurmaya başladı" şeklinde isyan etti.
  1. 25.3.2020
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