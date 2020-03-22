Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Tiago Pinto ülkesine dönmek istedi!
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Portekizli futbolcuları Tiago Pinto'nun eşinin rahatsızlandığını ve çiftin ülkelerine gitmek istediğini açıkladı. Oyuncuyu Türkiye'de kalmaya ikna ettiklerini belirten Mert, "Geçen hafta Tiago Pinto'nun eşi rahatsızlandı. Beni aradılar ve Pinto'nun ülkesine dönmek istediğini söylediler. Sonra özel hastaneye gittiler burada, negatif çıktı."
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, Portekizli futbolcuları Tiago Pinto'nun eşinr koronavirüs şüphesiyle test yapıldığını açıkladı. beIN Sports'a konuşan Başkan Mert, "Geçen hafta Tiago Pinto'nun eşi rahatsızlandı. Beni aradılar ve Pinto'nun ülkesine dönmek istediğini söylediler. Sonra özel hastaneye gittiler burada, negatif çıktı" dedi.
"YABANCI OYUNCULAR HASTANEYE GİTMEK İSTEMİYOR!"
Yabancı futbolcularının da koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gitmekten çekindiğini açıklayan sarı-lacivertlilerin başkanı, "Hafta içi perşembe gününe kadar antrenmanlara devam ettik. Bir yerli ve bir yabancı oyuncumuzda sakatlık oluştu ve MR çektirmeleri gerekti. Yabancı futbolcumuz virüs kaparım korkusuyla MR çektirmeye hastaneye gitmek istemedi. Sıkıntılı günler geçiriyoruz" diye konuştu.
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