''Bu salgını atlatacağız'' - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü ''Bu salgını atlatacağız''

''Bu salgını atlatacağız''

''Bu salgını atlatacağız''

Başkanı , korona virüs önlemleri kapsamında alınan bütün kararları desteklediklerini ve uygulamak için her türlü gayreti sarf ettiklerini belirtti.

Başkanı , korona virüs önlemleri kapsamında alınan bütün kararları desteklediklerini ve uygulamak için her türlü gayreti sarf ettiklerini belirtti. Mert, "Devletimizin zamanında aldığı tedbirler sayesinde inşallah bu salgını en hasarsız şekilde atlatacağız" diye konuştu.

  1. 21.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

''Bu salgını atlatacağız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN