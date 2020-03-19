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19 Mart 2020, Perşembe
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Sıra Antep’te

Sıra Antep’te

 galibiyetiyle nefes alan A.Gücü, G.Antep FK deplasmanında da puan hedefliyor.

galibiyetiyle nefes alan A.Gücü, G.Antep FK deplasmanında da puan hedefliyor. Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, "Hedefimiz maçtan üç puanla dönmek. Rize galibiyetiyle yakaladığımız çıkışı, 'te de sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

  1. 19.3.2020
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