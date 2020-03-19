Sıra Antep’te

Rize galibiyetiyle nefes alan A.Gücü, G.Antep FK deplasmanında da puan hedefliyor. Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, "Hedefimiz maçtan üç puanla dönmek. Rize galibiyetiyle yakaladığımız çıkışı, Gaziantep'te de sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.