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17 Mart 2020, Salı
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A.Gücü’nde keyifler yerinde

A.Gücü’nde keyifler yerinde

Üst üste 3 yenilginin ardından galibiyetiyle düşme potasında nefes alan A.Gücü, deplasmandaki G.Antep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Üst üste 3 yenilginin ardından galibiyetiyle düşme potasında nefes alan A.Gücü, deplasmandaki G.Antep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakat olan Pinto ve Sedat Ağçay'ın katılmadığı idmanda futbolcuların son derece moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi
  1. 17.3.2020
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