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14 Mart 2020, Cumartesi
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Ankaragücü altın buldu

Ankaragücü altın buldu

Ligde 3 maçtır yenilen başkent ekibi, Burak (kk) ve ’in golleriyle kazandı. ’ın sayısı yetmedi. Sarı-lacivertliler umudunu korudu.

'de kümede kalma mücadelesi veren iki takımın maçı gol düellosu şeklinde geçti. 17'de Atila'nın köşe vuruşunda top Orgill'i ıskaladı ancak Burak Albayrak kendi ağlarını sarstı: 1-0. 22'de yine korneri Atila kullandı, Lukasik'in şutunu kontrol eden düzgün vurdu: 2-0. 45+1'de Diomande'nin ortasını Samudio indirdi, ağları sarstı: 2-1.

Maçın 54. dakikasında Boldrin'in ortasında Talbi kafayı vurdu top direkten çıktı. 64'te ile Diomande çarpışan Sedat hastaneye kaldırıldı. 71'de kalecisi Gökhan, başı döndüğü için oyundan alındı. 73'te Samudio'nun şutunda kaleci adeta uzadı. 86'da Scarione'nin attığı golden önce faul çalındı. Moroziuk, 90+2 ve 90+4 sarı görüp atıldı.

SEDAT AĞÇAY KORKUTTU

Ankaragücü kaptanı, 64. dakikada Diomande ile girdiği ikili mücadelede başına aldığı darbe ile yerde kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz futbolcunun elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

  1. 14.3.2020
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