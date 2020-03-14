Ankaragücü altın buldu
Ligde 3 maçtır yenilen başkent ekibi, Burak (kk) ve Rodrigues’in golleriyle kazandı. Garmash’ın sayısı yetmedi. Sarı-lacivertliler umudunu korudu.
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren iki takımın maçı gol düellosu şeklinde geçti. 17'de Atila'nın köşe vuruşunda top Orgill'i ıskaladı ancak Burak Albayrak kendi ağlarını sarstı: 1-0. 22'de yine korneri Atila kullandı, Lukasik'in şutunu kontrol eden Rodrigues düzgün vurdu: 2-0. 45+1'de Diomande'nin ortasını Samudio indirdi, Garmash ağları sarstı: 2-1.
Maçın 54. dakikasında Boldrin'in ortasında Talbi kafayı vurdu top direkten çıktı. 64'te ile Diomande çarpışan Sedat hastaneye kaldırıldı. 71'de Rize kalecisi Gökhan, başı döndüğü için oyundan alındı. 73'te Samudio'nun şutunda kaleci adeta uzadı. 86'da Scarione'nin attığı golden önce faul çalındı. Moroziuk, 90+2 ve 90+4 sarı görüp atıldı.
SEDAT AĞÇAY KORKUTTU
Ankaragücü kaptanı, 64. dakikada Diomande ile girdiği ikili mücadelede başına aldığı darbe ile yerde kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz futbolcunun elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.
- 14.3.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ankaragücü altın buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.