Mustafa Reşit Akçay: Skor açısından mutluyuz - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Haberler MKE Ankaragücü Mustafa Reşit Akçay: Skor açısından mutluyuz

: Skor açısından mutluyuz

Mustafa Reşit Akçay: Skor açısından mutluyuz

'in 26. haftasında konuk ettiği 'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü , 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu akşam oynadığımız futbol belki oyun olarak çok güzel gözükmedi ama skor açısından mutluyuz." dedi.

'in 26. haftasında 'u 2-1 mağlup eden Ankaragücü'nde , maçından ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularımızın sahada verdiği mücadele ve kazanma isteğine verdikleri tepki oldukça iyiydi." diyen Akçay, "Bu finali puan olarak kazandık. Belki oyun olarak bazı istatistiklerde geri kalmış olabiliriz. Ama stat telaşımız ve stres, bizi topa hükmetme ve topu olumlu kullanma konusunda rahatsız ediyor. Bunun önüne geçmek, puan kazanmakla, öz güvenin yerine gelmesiyle mümkün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, Çaykur Rizespor'un topu iyi kullanarak zaman zaman önemli ataklar yaptığına dikkati çekerek, "Ama sahada iyi durduk. Bu da bize 3 puanı getirdi. Şimdi tabii önümüzde 8 maç var ve 27 puan seviyesinden aşağıda 7 takım var. Dolayısıyla umudumuz hala çok yüksek. 35 rakamı bizim için sihirli rakam olarak gözüküyor. Eğer ona ulaşabilirsek ligde kalmayı başaracağız." diye konuştu.

Maçta sakatlanan ile Rodrigues'in kötü performansına yönelik bir soruya Akçay, şu yanıtı verdi:

"Oyun disiplini konusunda Rodrigues ile konuşuyoruz. Yaratıcı bir oyuncu. 'Oynatsam mı, oynatmasam mı' tereddütleri yaşadığımız, antrenörlerin başının belası olan oyuncular bunlar. Ama şu an takımımızın ona ihtiyacı var ve biz ona o sahneyi veriyoruz. Onun o sahneyi kullanmasını istiyoruz. Biraz daha disipline edebilirsek daha yararlı bir oyuncuya dönüşebilir. Bunun için biraz daha zaman gerekiyor.

Sedat Ağçay'a gelince... Bize kırık olduğuna dair bilgi geldi ama şu an MR'ını henüz görmedik. Çıkışta hastanede tüm takım olarak ziyaretine gideceğiz. Şanssız bir durum. İyi oynamaya başlamıştı. Takımın ona ihtiyacı vardı. Ama önüne geçemeyeceğimiz bir sakatlık oldu. Bakalım doktorlar ne diyecek. Onu şimdilik bilmiyorum."

  1. 14.03.2020
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