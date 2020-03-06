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06 Mart 2020, Cuma
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Rodrigues’ten ’a gözdağı

Rodrigues’ten Kartal’a gözdağı

A.Gücü’nün Lüksemburg’lu yıldızı , ’ı mağlup edecekleri iddiasında bulundu.

A.Gücü'nün Lüksemburg'lu yıldızı , 'ı mağlup edecekleri iddiasında bulundu. 24 yaşındaki oyuncu, "Düşme potasından çıkmak için bu maçı almalıyız. Hızlı futbolcularımızı ve final paslarımızı iyi değerlendirirsek üç puanla ayrılırız" diye konuştu.
  1. 6.3.2020
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