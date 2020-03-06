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06 Mart 2020, Cuma
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Haberler MKE Ankaragücü "Sahada ayakta durduk"

: Sahada ayakta durduk

Mustafa Reşit Akçay: Sahada ayakta durduk

'in 25'inci haftasında deplasmanda 'a 2-1 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör maç sonu açıklamalarda bulundu. Akçay, "Sahada ayakta durduk. Belki kırılma anı olabilirdi, onu elimize geçiremedik." dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü , takımının 'a 2-1 mağlup olduğu maçta puan alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Akçay, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, 'dan ellerinin boş döndüğünü belirterek, "(Geçmiş olsun) denilecek üçüncü maç oldu. 'Tebrikler' denilecek bir maç oynamak beklentimizdi. Sahada ayakta durduk. Belki kırılma anı olabilirdi, onu elimize geçiremedik." dedi.

Beşiktaş'ın kağıt üzerinde rakipleri olmadığını vurgulayan Akçay, "Ligin kısalmasıyla her takımı rakip olarak algılamak zorundayız. Bu anlayışı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"SORUN ÇÖZMEK İÇİN BURADAYIM"

Görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını anlatan Akçay, şunları kaydetti:

"Antrenörlük benim için çok kolay. Bir şeyleri kötü gösterebilir, kendime avantaj edici konuşmalar yapabilirim. Sorun çözmek için buradayım. Bana verilen her oyuncuyu çalıştırmalıyım. Elimden gelenin en iyisini yapmakla sorumluluk alıyorum. İyi ücret alıyoruz. İyi şeyler bize sunuluyor. İki çantamız var; biri idamlık, biri bayramlık. Ya idamlık çantasını verirler ya bayramlık çantayı verirler."

Akçay, gelecek hafta oynayacakları maçıyla çıkış yakalayabileceklerine inandığını dile getirdi.

  1. 06.03.2020
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