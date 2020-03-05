Mustafa Reşit Akçay: Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok

Süper Lig'de küme düşme hattından çıkma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Asla teslim olmuyoruz. Umutlarımız tükendiğinde biz zaten tükeniriz." dedi.

Tecrübeli teknik adam, şampiyonluğa oynayan takımların devreye girmesiyle zorluk derecesini yükselten maçlara başladıklarını belirterek, "Onlardan birini de bu hafta oynayacağız. Oyuncuların gerçeklerle yüzleşmesi konusunda özellikle çaba gösteriyoruz. Her takımın kendi gerçeği var, rakiplerin de değerlendirmeleri var. Onları da gerçekçi yapıyoruz. Umutlarımız ve beklentilerimizi bu bilgiler üzerine şekillendiriyoruz ama futbolun cazip tarafı, maç başlamadan hiçbir takımın galip gelmemesi. Maçın sonucu ancak oynandıktan sonra belli oluyor." diye konuştu.

"Şu an psikolojimiz çok iyi." diyen Akçay, "Çünkü geldiğimiz nokta en dipteydi. Yapabileceğimizin en iyisini yapıp, takımı çıkarabildiğimiz kadar yukarı çıkarmak için uğraşıyoruz. Dolayısıyla kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Çok amiyane bir tabir kullanalım, ölmüş eşek kurttan korkmaz. Dolayısıyla biz elimizden gelenin en iyisini yaparak, yolumuzu çizip devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçay, Beşiktaş maçına ilişkin ise şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın oyun şekli, artıları ve eksileri üzerinde tabii ki ister istemez bir hazırlık yapıyorsunuz. Biz de o hazırlıklarımızı yaptık. Maçın önemli ve büyük takıma karşı oynanmış olmasının da getirdiği, oyuncuda üreteceği yüksek direnç ve psikolojiden de faydalanmak istiyoruz. Onu da sahaya yansıtarak iyi bir saha duruşuyla yapabileceğimizin en iyisini yapıp, alabilecek olduğumuz puanları ya da puanı almak gibi düşüncemiz var. Asla teslim olmuyoruz. Umutlarımız tükendiğinde biz zaten tükeniriz. Dolayısıyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."

Akçay, rakiplerinin aldıkları sonuçların da kendi lehlerine geliştiğine işaret ederek, "Ama yine de tabii mağlubiyetler insanın psikolojisini biraz olumsuz etkileyebiliyor. Oyuncularımızdan bu psikolojiyi uzak tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yönetimin de bu yönde çok büyük çabası var. Birlikte yemek yiyeceğiz, o da işimizi kolaylaştıran çabalar. Ekonomik olarak oyuncularımızın bir sorunu olmaması yönünde çok büyük gayret var. Kafalarının rahat olması bizim açımızdan da çok iyi." şeklinde konuştu.

Demir Grup Sivasspor maçında taraftarın kendisine gösterdiği tepkiyle ilgili soru üzerine Akçay, şunları kaydetti:

"Taraftar her zaman tepkilidir. Kendi takımını sevdiği için ona sahip çıkmak, onunla aidiyet duygusunu geliştirmek ister. Bu, onların hakkıdır ama o gün orada bizimle ilgili olumsuz düşünceleri yansıtanların farklı hesapları olduğuyla ilgili bazı şeyler söylendi. Onu da kendileri bilir. Bu camia 100 yıllık bir camia. Eğer hala belli bir olgunluğu, stratejiyi, alçak gönüllüğü yakalayamamışlarsa onların, o kişilerin sorunu."

Akçay, "Zor fikstürün de bize getirdiği baskıyı yaşıyoruz. Bu işin üstesinden kalkabileceğimiz kadar kalkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.