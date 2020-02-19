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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Gözler derbide

Gözler derbide

'de ikinci yarıdaki performansıyla düşme hattından çıkmak için umutlanan Ankaragücü'nde, gözler G.Birliği maçına çevrildi

'de ikinci yarıdaki performansıyla düşme hattından çıkmak için umutlanan Ankaragücü'nde, gözler G.Birliği maçına çevrildi. Son olarak F.Bahçe'yi yendiklerini hatırlatan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü , "Takım olarak güzel bir çıkış yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz. G.Birliği ile keyifli bir maça çıkacağız. Umarım taraftarların memnun kalacağı centilmen bir karşılaşma olur. Kazanan taraf olmak için hafta boyunca çalışmalarımızı yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. A.Gücü'nün ligde tutacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 19.2.2020
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