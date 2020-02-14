Her maç bizim için final

Malatya'dan galibiyetle dönerek 14 maç sonra kazanan A.Gücü'nde Portekizli sol bek Pinto, ağırlayacakları F.Bahçe'ye de gözdağı verdi. 32 yaşındaki tecrübeli bek, "Rakip F.Bahçe ya da başkası, hiç önemli değil. Her maç final. Sahada her zaman 3 puan için olacağız" dedi.