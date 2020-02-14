Her maç bizim için final
Malatya'dan galibiyetle dönerek 14 maç sonra kazanan A.Gücü'nde Portekizli sol bek Pinto, ağırlayacakları F.Bahçe'ye de gözdağı verdi.
Malatya'dan galibiyetle dönerek 14 maç sonra kazanan A.Gücü'nde Portekizli sol bek Pinto, ağırlayacakları F.Bahçe'ye de gözdağı verdi. 32 yaşındaki tecrübeli bek, "Rakip F.Bahçe ya da başkası, hiç önemli değil. Her maç final. Sahada her zaman 3 puan için olacağız" dedi.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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