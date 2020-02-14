Her maç bizim için final - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Haberleri Her maç bizim için final

Her maç bizim için final

Her maç bizim için final

'dan galibiyetle dönerek 14 maç sonra kazanan A.Gücü'nde Portekizli sol bek Pinto, ağırlayacakları F.Bahçe'ye de gözdağı verdi.

'dan galibiyetle dönerek 14 maç sonra kazanan A.Gücü'nde Portekizli sol bek Pinto, ağırlayacakları F.Bahçe'ye de gözdağı verdi. 32 yaşındaki tecrübeli bek, "Rakip F.Bahçe ya da başkası, hiç önemli değil. Her maç final. Sahada her zaman 3 puan için olacağız" dedi.

  1. 14.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Her maç bizim için final haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN