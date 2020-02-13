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13 Şubat 2020, Perşembe
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Ankaragücü'nde tarihi karar

Ankaragücü'nde tarihi karar

'nda, "Her yıl yüzde 5 üye kaydı yapılır" ibaresi kaldırıldı.

Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda, "Her yıl yüzde 5 üye kaydı yapılır" ibaresi kaldırıldı. Bu değişiklikle kulübe üye olan 978 sayısı artık her yıl üye sayısı kadar artacak. Kulüp, 2021 yılına kadar 978 üye daha yapabilecek.
  1. 13.2.2020
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