Ankaragücü'nde tarihi karar

Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda, "Her yıl yüzde 5 üye kaydı yapılır" ibaresi kaldırıldı.

Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda, "Her yıl yüzde 5 üye kaydı yapılır" ibaresi kaldırıldı. Bu değişiklikle kulübe üye olan 978 sayısı artık her yıl üye sayısı kadar artacak. Kulüp, 2021 yılına kadar 978 üye daha yapabilecek.