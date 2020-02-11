"Kurban etmesinler" - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Haberleri "Kurban etmesinler"

"Kurban etmesinler"

"Kurban etmesinler"

başkanı , F.Bahçe maçı için adaletli bir yönetim talep etti ve "Biz bir şeylere kurban olmak istemiyoruz" dedi.

başkanı , F.Bahçe maçı için adaletli bir yönetim talep etti. Federasyona ve hakem camiasına güvendiğini belirten Mert, "F.Bahçe'nin söylemlerinin bir sıkıntısını inşallah bu maçta yaşamayız. Adaletli maç yönetilsin. Biz bir şeylere kurban olmak istemiyoruz, olmayacağımızı düşünüyorum" dedi.
  1. 11.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Kurban etmesinler" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN