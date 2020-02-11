"Kurban etmesinler"
Ankaragücü başkanı Fatih Mert, F.Bahçe maçı için adaletli bir yönetim talep etti ve "Biz bir şeylere kurban olmak istemiyoruz" dedi.
Ankaragücü başkanı Fatih Mert, F.Bahçe maçı için adaletli bir yönetim talep etti. Federasyona ve hakem camiasına güvendiğini belirten Mert, "F.Bahçe'nin söylemlerinin bir sıkıntısını inşallah bu maçta yaşamayız. Adaletli maç yönetilsin. Biz bir şeylere kurban olmak istemiyoruz, olmayacağımızı düşünüyorum" dedi.
- 11.2.2020
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