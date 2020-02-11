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11 Şubat 2020, Salı
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Ankaragücü olağanüstü genel kurulu topluyor!

Ankaragücü olağanüstü genel kurulu topluyor!

MKE Ankaragücü kulübünün yaptığı açıklamaya göre 5 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan ve ertelenen olağanüstü genel kurulu, 12 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat'ta 'daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Olağanüstü genel kurul toplantısı, yarın aynı yerde saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Genel kurul ile dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması amaçlanıyor.

  1. 11.02.2020
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