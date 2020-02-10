Fatih Mert: Fenerbahçe maçında kurban olmak istemiyoruz!

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek 14 maçlık galibiyet hasretine son veren Ankaragücü'nde, cumartesi günü Fenerbahçe maçının hazırlıkları başladı. Ligde kalma mücadelesi veren Başkent ekibinde Başkan Fatih Mert, Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamalar yaptı.

Sarı-lacivertlilerin son günlerde hakemleri hedef alan açıklamalarının maça yansımaması için TFF'ye çağrıda bulunan Fatih Mert, "Biz bütün maçlara galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Fenerbahçe maçını da öyle görüyoruz. Yenen taraf biz olmak istiyoruz. Ben kazanacağımızı da düşünüyorum. Ankaragücü olarak istediğimiz adaletli maç yönetilsin. Biz bir şeylere kurban olmak istemiyoruz, olmayacağımızı düşünüyorum" dedi.

"GÖRÜNENİN ÇALINDIĞI BİR MAÇ OLSUN"

Hakemlerin çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan başkan Mert, "Fenerbahçe camiası 2 gündür çok yoğun bir biçimde bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. İnşallah buradan bize ters bir dönüş olmaz diye düşünüyorum. Ben, federasyona da hakem camiasına da güveniyorum ve güvenmek istiyorum. Geçen hafta Fenerbahçe'nin bu kadar söylemlerinin bir sıkıntısını Ankaragücü-Fenerbahçe maçında inşallah yaşamayız. Hak edenin galip geldiği, görünenin çalındığı bir müsabaka olur" diye konuştu.

"HAKEMLERDEN MEMNUN OLAN CAMİA YOK"



Hakem hatalarına değinen Fatih Mert, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakemlerden memnun olan hiçbir camia yok. Herhalde hakemler bu sezon kötü performans sergiliyorlar. Bizim Konyaspor en yakın rakiplerimizden birisi. Uzatmada gol yedik, ondan önce Alper'e yapılan bir faul var hakem bunu göremedi. VAR hakemi uyarmadı, böyle bir puan kaybettik. Bugün Konyaspor o 3 puanı alamasaydı eşit puanda olacaktık. Ben Cüneyt Çakır'la bir Türk vatandaşı olarak gurur duyuyorum Bizim ülkemizin ismini en prestijli müsabakalarda temsil ettiği için ama Cüneyt Çakır, bizim Trabzonspor maçımızda 3 dakika içerisinde Faty'e 2 tane sarı kart göstererek oyundan attı. Bizi 45 dakika 10 kişi oynattı 3-0 mağlup olduk. O ikinci kart kesinlikle doğru bir kart değildi. Kayserispor maçında Cebrail'i attığı pozisyon, Pazdan'a çaldığı penaltı pozisyonu, bunları ben yanlış bir şey söylemeyeyim diye eski hakemlerle konuşuyorum. Ondan sonra bunları söylüyorum. Söyledikleri şuydu, belki Cüneyt Çakır'ın kariyerindeki en kötü maçtı. İsim denk geldiği için söylüyorum. Ben art niyet olduğunu düşünmüyorum, konsantrasyon eksiği var. Ben hakemlerin iyi niyetle müsabaka yönettiklerini düşünüp buna inanmak istiyorum. VAR diye bir sistem var buraya gidip işlerini kolaylaştırabilirler ama oraya da gitmiyorlar."

"3 PUAN İÇİN ÜLKEYİ KARIŞTIRMAYA GEREK YOK"



Başkan Fatih Mert, aşırı söylemleri hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek, "Sosyal medyadan, televizyonlardan görüyorum. Bizim taraftarımız da çok sert tepki vermemizi istedikleri durumlar oluyor ama sonuçta bu futbol. Bunu ülke, devlet meselesi haline getirmeye hiçbirimizin hakkı yok. Çünkü ülkemizin çok ciddi sorunları var. Üst üste gelen bir sürü felaket var. Orada insanlar can derdinde işte Elazığ'da, şehitlerimiz oluyor, bir sürü sorunlar oluyor. Bunların yanında biz 3 puan için ülkeyi karıştırmaya ve yanlış işler yapmaya burada hiç kimseyi söylemiyorum başta ben ve Ankaragücü camiası için söylüyorum. Futbolu sahada oynayacağız ve sahada bitecek. Biz de en zor durumda olan kulüplerden bir tanesiyiz, bunun için ortalığı ayağa kaldırmanın gereği yok. Oturup kurullar konuşabilir bunu. Yarın bir toplantı var TFF'de yapacağız, Kulüpler Birliği toplantısını. Federasyon başkanı ve MHK başkanı da orada olacak. Ben şimdi burada söylediklerimde daha fazlasını orada söyleyeceğim" dedi.



"BORÇLAR İÇİN DEVLETE İŞ YERİMİ TEMİNAT OLARAK VERDİM"



Fatih Mert, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Vergi Dairesi borçlarından bahsederek, "Bize sponsor olan kurumlar oldu. Bunların yanında tabii ki ciddi rakamlar lazım olduğu için sorunlar bitmedi. Yönetim kurulu üyelerinden bir miktar bağış ve borçlar alındı. SSK ve vergi dairesindeki borçlar için de devlet teminat istiyor, biz de bir işyerimiz vardı Sosyal Sigortalar Kurumu'na teminat olarak vermek zorunda kaldık. Vereceğiz bunu yapacak bir şey yok, bu takımın transferi açması lazımdı. Lazım olduğu için de verdim" dedi.



"EN BÜYÜK HEDEF TAKIMI LİGDE TUTMAK"



Başkan Fatih Mert, "Ankaragücü camiasının temsil anlamında küçüldüğünü gördüğünü belirterek, Camiamız adına bazı katıldığımız organizasyonlarda üzüldüm, Ankaragücü benim gözümde Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Oralarda temsil anlamında Ankaragücü'nün küçüldüğünü gördüm. Ankaragücü'nün bundan önce, hentbol, kadın voleybolu, basketbol ve bisiklette takımı var. Maalesef biz şimdi küme düşmemeye oynayan bir futbol takımını konuşuyoruz. En büyük hedefimiz bu sezon bu takımı ligde tutmak. Ondan sonra Ankaragücü'nde yapılacak çok iş var" şeklinde konuştu.



"TARAFTARIMIZ 90 DAKİKA DESTEKLESİNLER"



Taraftara çağrıda bulunan Fatih Mert, "Ankaragücü taraftarı 2'nci ligde bunu zaten ispat etti. Kasabalara 5 bin kişi deplasman yaparak, bin kişilik stada 2-3 bin kişi giderek kendini zaten gösterdi. Türkiye'nin her yerinde övgüyle bahsediliyor. Elinden gelen gayreti gösteriyor, cefakar bir taraftarımız var. Bize güveniyorlar, biz de onlara güveniyoruz. Fenerbahçe maçında 90 dakika takımı desteklesinler biz de galibiyetimizi alalım, ligde kalmak için işimize gücümüze bakalım" diye konuştu.