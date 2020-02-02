Ankaragücü Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ankaragücü ve Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği isimlerle yeniden çıkış yakalamak istiyor. Kasımpaşa ise ligde giden kötü gidişata dur diyerek ligde kalmanın planlarını yapıyor.

ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve İlker Takpak yapacak. VAR'da ise Ali Şansalan ve Emre Kargın olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

17 MAÇ 9 BERABERLİK

Ateş hattını yakından ilgilendiren kritik mücadele öncesi iki ekip arasında oynanan 17 maçta 4'er galibiyet çıktı. Taraflar 9 kez de puanları paylaştı.

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, yarın 13.30'da deplasmanda Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Kasımpaşa, Süper Lig'de geride kalan 19 haftada; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 15 puanla 16. sırada bulunurken, Ankara ekibi ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 13 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

4-4'LÜK EŞİTLİK

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü daha önce 17 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda iki ekibin de 4'er galibiyeti bulunurken, bu seride 9 kez de 3 puan alan takım olmadı. Ligde ilk yarıda İstanbul'da oynanan müsabakada ise konuk ekip Ankaragücü 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

ALT SIRALARIN ÇIKIŞ MAÇI

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü müsabakası iki taraf için de ekstra önem arz ediyor. Kazananın ateş hattından çıkmaya bir adım daha yaklaşacağı maçta lacivert-beyazlılar 3 puan alması durumunda puanını 18'e yükseltecek. Ev sahibi ekip Ankaragücü de galibiyet almasıyla puanını 16 yapmış olacak.

SAKAT VE CEZALILAR

Başkent ekibinde Alihan Kubalas, Cebrail Karayel ve Hector Canteros'un kart cezaları bulunuyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Loret Sadiku, David Panelka, Fode Koita ve Yusuf Erdoğan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Haris Hajradinovic ve Aytaç Kara da oynamayacak.

A.GÜCÜ'NDEN 11 TRANSFER

Transfer yasağını kaldıran A.Gücü, 7'si yabancı 11 futbolcuyla imza atıp şov yaptı. Başkent ekibi, Bodo'dan 26 yaşındaki Brezilyalı kaleci Friedrich, Randers'ten 25 yaşındaki Gürcü sol kanat Lobjanidze, A.Grozny'den 22 yaşındaki Polonyalı sağ kanat Michalak, B.River'dan 30 yaşındaki Venezuelalı golcü Rivas, D.Kiev'den 24 yaşındaki Lüksemburglu golcü Rodrigues, L.Gdansk'tan 28 yaşındaki ön libero Lukasik, son olarak yine A.Gücü forması giyen 31 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat Nduka, Altınordu'dan 25 yaşındaki sağ kanat Enes Kubat, Başkent Akademi'den 21 yaşındaki sol kanat Ahmet Sun ve 20 yaşındaki sol kanat Suat Kaya ve Karabük'ten 19 yaşındaki sağ bek Arda Belen'i aldı..

PAŞA'DAN 2 TAKVİYE

Kadrosunda büyük çaplı bir yapılanmaya giden Kasımpaşa, 2 transfer daha yaptı. Lacivert- beyazlılar, İngiltere Championship ekibi Huddersfield'dan 25 yaındaki Kosovalı sol bek Hadergjonaj'ı kiraladı. Diğer transfer ise Olympiakos'tan 26 yaşındaki Tunuslu stoper Meriah oldu..