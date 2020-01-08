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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Kaplan’ın gözü Boyd’da

Kaplan’ın gözü Boyd’da

Ankaragücü  , eski öğrencisi 'a yaktı.

Ankaragücü , eski öğrencisi 'a yaktı. 'ta göze giremeyen kanat oyuncusuyla ilgili konuşan Kaplan, "A.Gücü forması giydirmek isteriz. Yasak kalktıktan sonra geçen seneki isimlerle bir araya gelmeyi arzuluyoruz" dedi.

  1. 8.1.2020
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