Kaplan’ın gözü Boyd’da
Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan, eski öğrencisi Tyler Boyd'a yeşil ışık yaktı.
Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan, eski öğrencisi Tyler Boyd'a yeşil ışık yaktı. Beşiktaş'ta göze giremeyen kanat oyuncusuyla ilgili konuşan Kaplan, "A.Gücü forması giydirmek isteriz. Yasak kalktıktan sonra geçen seneki isimlerle bir araya gelmeyi arzuluyoruz" dedi.
- 8.1.2020
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
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