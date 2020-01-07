Ankaragücü haber bekliyor - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Haberleri Ankaragücü haber bekliyor

haber bekliyor

Ankaragücü haber bekliyor

, yasağının kaldırılmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmalara kulak kesildi. , sarı-lacivertli camiaya müjdeli haberi vermek için önemli bir mesai harcadığı, eski futbolcularla yoğun bir şekilde yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.

, yasağının kaldırılmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmalara kulak kesildi. , sarı-lacivertli camiaya müjdeli haberi vermek için önemli bir mesai harcadığı, eski futbolcularla yoğun bir şekilde yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.

  1. 7.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankaragücü haber bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN