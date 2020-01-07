Ankaragücü haber bekliyor

Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmalara kulak kesildi. Yönetimin, sarı-lacivertli camiaya müjdeli haberi vermek için önemli bir mesai harcadığı, eski futbolcularla yoğun bir şekilde yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.