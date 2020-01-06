A.Gücü’nde Hopf krizi!
Transfer yasağını açmak için uğraş veren Ankaragücü'nün eski oyuncularıyla başı dertte. En çok sıkıntı yaşanan isimlerden biri ise İsveçli kaleci Hopf oldu. Geçen sezon Başkent ekibinde 8 maçta oynayan Hopf'un kulüpten 2 milyon euro talep ettiği öğrenildi.
- 6.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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