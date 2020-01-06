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06 Ocak 2020, Pazartesi
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A.Gücü’nde krizi!

A.Gücü’nde Hopf krizi!

yasağını açmak için uğraş veren Ankaragücü'nün eski oyuncularıyla başı dertte. En çok sıkıntı yaşanan isimlerden biri ise kaleci oldu. sezon ekibinde 8 maçta oynayan Hopf'un kulüpten 2 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

yasağını açmak için uğraş veren Ankaragücü'nün eski oyuncularıyla başı dertte. En çok sıkıntı yaşanan isimlerden biri ise kaleci oldu. sezon ekibinde 8 maçta oynayan Hopf'un kulüpten 2 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

  1. 6.1.2020
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