Necip Akaragücü’ne
Ankaragücü, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki kaptanı Necip Uysal'ı istiyor. Mali zorluk çeken Sarı-lacivertliler bonservis bedeli ödemeden işi bitirmeyi hedefliyor.
Ankaragücü, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki kaptanı Necip Uysal'ı istiyor. Mali zorluk çeken Sarı-lacivertliler bonservis bedeli ödemeden işi bitirmeyi hedefliyor.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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