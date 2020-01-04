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04 Ocak 2020, Cumartesi
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’nde tek dosya kaldı

Ankaragücü’nde tek dosya kaldı

yasağını kaldırmak için uğraş veren 'nde Başkan , bu konuda yoğun bir gayret gösterdiklerini söyledi.

yasağını kaldırmak için uğraş veren 'nde Başkan , bu konuda yoğun bir gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Mert, "3 puan silme cezasına sebep olabilecek 5 dosyadan 4'ünü çözdük. Transfer yasağı ile ilgili dosyalarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

  1. 4.1.2020
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