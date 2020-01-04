Ankaragücü’nde tek dosya kaldı

Transfer yasağını kaldırmak için uğraş veren Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, bu konuda yoğun bir gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Mert, "3 puan silme cezasına sebep olabilecek 5 dosyadan 4'ünü çözdük. Transfer yasağı ile ilgili dosyalarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.