Ankaragücü’nde tek dosya kaldı
Transfer yasağını kaldırmak için uğraş veren Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, bu konuda yoğun bir gayret gösterdiklerini söyledi.
Transfer yasağını kaldırmak için uğraş veren Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, bu konuda yoğun bir gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Mert, "3 puan silme cezasına sebep olabilecek 5 dosyadan 4'ünü çözdük. Transfer yasağı ile ilgili dosyalarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Galatasaray 3. bombayı pazartesi patlatıyor!
- Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor!
- Galatasaray’ın peşinden koştuğu golcü Fenerbahçe’ye!
- Merih Demiral için Avrupa'nın 3 devi sıraya girdi! İlk teklif ve rekor...
- Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin çok konuşulan o özelliği!
Ankaragücü’nde tek dosya kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.