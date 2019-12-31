Ankaragücü çalışıyor
Geride kalan 17 haftayı düşme potasında tamamlayan A.Gücü'nde gündem transfer yasağı. Başkan Fatih Mert, "Yasağın kalkması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Geride kalan 17 haftayı düşme potasında tamamlayan A.Gücü'nde gündem transfer yasağı. Başkan Fatih Mert, "Yasağın kalkması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
- 31.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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