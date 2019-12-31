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31 Aralık 2019, Salı
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çalışıyor

Ankaragücü çalışıyor

Geride kalan 17 haftayı düşme potasında tamamlayan A.Gücü'nde gündem transfer yasağı. Başkan , "Yasağın kalkması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Geride kalan 17 haftayı düşme potasında tamamlayan A.Gücü'nde gündem transfer yasağı. Başkan , "Yasağın kalkması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

  1. 31.12.2019
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