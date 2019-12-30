MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ilk devreyi değerlendirdi

İlk devreyi değerlendiren Mert, "Ligin ilk yarısı bizim için iyi geçmedi. Puan cetvelinde 17. sıradayız. Bu durumdan hem biz hem de taraftar hoşnut değil" dedi.

Mert, transfer yasağının bulunması nedeniyle kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiklerine işaret ederek, "Kulübün durumu belli. Transfer yasağını açmak için şu an üç arkadaşımız İstanbul'da menajerler ve avukatlarla görüşüyor. Dosyalarda çok yol aldık. Transfer yasağını kaldırmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

"SON 3 HAFTADAKİ PERFORMANS UMUT VERİCİ"

İlk devrenin son 3 haftasında ortaya konulan mücadeleden duyduğu mutluluğu dile getiren Mert, futbolcuların son dakikaya kadar pes etmediğini vurguladı. Galatasaray, Antalyaspor ve Yukatel Denizlipsor maçlarında geri düşmelerine rağmen sahadan birer puanla ayrıldıklarını hatırlatan Mert, şöyle devam etti:

"Son 3 haftada takımımın mücadelesinden memnunum. Özellikle 2-0 geriden gelerek beraberliği yakalamak takımın geleceği açısından güzel. Özellikle deplasmanda Galatasaray ve Antalyaspor'dan aldığımız puanlar çok önemli. Denizlispor maçında da galibiyeti isteyen taraftık. Sanki rakibin 10 kişi kalması onlara yaradı. Futbolcularımız kazanmayı çok istedi. Kaçan pozisyonlarımız oldu, galip gelebilirdik. Rakiplerin kaybettiği haftada kazanabilsek daha iyi olurdu ama rakiplerle puan farkının açılmasına izin vermedik. Son 3 haftadaki performans ikinci yarı için umut verici."

"LİGİN İKİNCİ YARISI DAHA ZORLU OLACAK"

Mert, sezonun ikinci devresinin daha çetin geçeceğini belirterek, "Ligin ikinci yarısı daha zorlu olacak. Kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Elbette rakiplerimiz de takviyeler yapacaktır. Biz de imkanlar dahilinde elimizden geleni yapacağız. Eğer transfer yasağını kaldıramazsak da mevcut kadroyla en iyisini yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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