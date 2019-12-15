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15 Aralık 2019, Pazar
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Orgill kızardı

Orgill kızardı

'nün golcüsü , dün takımını eksik bıraktı. oyuncu, 45'te ve 72'de rakiplerine yaptığı fauller sonrası iki oyundan atıldı.

'nün golcüsü , dün takımını eksik bıraktı. oyuncu, 45'te ve 72'de rakiplerine yaptığı fauller sonrası iki oyundan atıldı.
  1. 15.12.2019
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