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15 Aralık 2019, Pazar
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’tan Ankaragücü’ne 7 puanlık katkı

İlhan Parlak’tan Ankaragücü’ne 7 puanlık katkı

’de zor günler geçiren ’nün bu sezon kazandığı 10 puanın 7’sinde imzası bulunuyor. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon kritik goller kaydetti.

Başkent ekibinin, karşısında kazandığı altın değerindeki 1 puanın mimarlarından olan , bu sezon takımın puan yükünü omuzluyor.

32 yaşındaki futbolcu oynadığı ve maçlarında attığı kritik gollerle Başkent ekibine 6 puan kazandırırken, dün akşam da Galatasaray maçında bir kez daha sahneye çıktı. İlhan Parlak, kazanılan penaltıyı gole çevirip, uzatma anlarında Stelios Kitsiou'nun attığı golün de asistini yapmasıyla takımını bir kez daha sırtladı ve sarı-lacivertlilerin maçtan 1 puan almasını sağladı. Kritik anlarda ön plana çıkmayı başaran İlhan

Parlak attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle, 'nün bu sezon kazandığı 10 puanın 7'sine direkt katkı sağlayan isim oldu. İlhan Parlak bu sezon çıktığı 14 maçta toplam 5 gol atıp, 1 asist yaptı.

  1. 15.12.2019
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