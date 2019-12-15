İlhan Parlak’tan Ankaragücü’ne 7 puanlık katkı
Süper Lig’de zor günler geçiren MKE Ankaragücü’nün bu sezon kazandığı 10 puanın 7’sinde İlhan Parlak imzası bulunuyor. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon kritik goller kaydetti.
Başkent ekibinin, Galatasaray karşısında kazandığı altın değerindeki 1 puanın mimarlarından olan İlhan Parlak, bu sezon takımın puan yükünü omuzluyor.
32 yaşındaki futbolcu oynadığı Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarında attığı kritik gollerle Başkent ekibine 6 puan kazandırırken, dün akşam da Galatasaray maçında bir kez daha sahneye çıktı. İlhan Parlak, kazanılan penaltıyı gole çevirip, uzatma anlarında Stelios Kitsiou'nun attığı golün de asistini yapmasıyla takımını bir kez daha sırtladı ve sarı-lacivertlilerin maçtan 1 puan almasını sağladı. Kritik anlarda ön plana çıkmayı başaran İlhan
Parlak attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle, MKE Ankaragücü'nün bu sezon kazandığı 10 puanın 7'sine direkt katkı sağlayan isim oldu. İlhan Parlak bu sezon çıktığı 14 maçta toplam 5 gol atıp, 1 asist yaptı.
- 15.12.2019
- Almanlar ne yapacağını şaşırdı! Berkay Özcan skandalı...
- İşte Trabzonzpor-Denizlispor maç muhtemel 11'leri
- İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Alacağı ücret belli oldu
- Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe için çılgın planı ortaya çıktı! İşte detaylar...
- Ersun Yanal'dan flaş Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Sivasspor maçı 11'inde...
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
İlhan Parlak’tan Ankaragücü’ne 7 puanlık katkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.