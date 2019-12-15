Gücünü gösterdi

Süper Lig'de zor bir sezon geçiren Ankaragücü, uzun süre sonra puan siftahı yaptı. Üst üste oynadığı son 6 maçını da kaybeden sarı-lacivertli takım, Galatasaray karşısına üstelik deplasmanda çıktı. İkinci devrede Feghouli ve Belhanda'nın golleriyle geride düşen başkent temsilcisi, 72. dakikada Dever Orgill'in atılmasıyla bir de 10 kişi kaldı. Ancak takım yılmadı. Mücadelede son dakikalara girilirken önce 88'de İlhan Parlak Ankaragücü'nü umutlandıran golü kaydetti. 90+1'de de Stelios Kitsiou durumu 2-2'ye getirip takıma 6 hafta sonra puan kazandırdı.

GALATASARAYLILAR ALKIŞLADI

Bu gol Galatasaray'da şok etkisi yaratırken, sarı-kırmızılılara şampiyonluk yolunda büyük bir darbe vurdu. teknik direktör Mustafa Kaplan'ın öğrencileri ise saha kenarında ise büyük bir coşku yaşadı. Ankaragücü'nün bu mücadelesi Galatasaraylı taraftarların da takdiri kazandı. Takımlarını protesto ederken, başkent ekibi alkışlandı. Bu sezon sadece 2 galibiyeti bulunan Ankaragücü, Beşiktaş ile de berabere kalmıştı. Sarı-lacivertli takım, gelecek hafta da deplasmanda mücadele edip Antalyaspor'un konuğu olacak.

"2-2 YAPACAĞIMIZA İNANDIK"

Ankaragücü'ne puanı getiren isimlerden olan İlhan Parlak, beraberliğe inandıklarını söyledi. İlhan, "2-1'den sonra 2-2 yapacağımıza inandık. Galatasaray deplasmanındaydık ama o an inandık" dedi