Ankaragücü’nden dikkat çeken istatistik
Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönerek 6 maç sonra puan kazanan Ankaragücü, ligde hanesine yazdırdığı son 2 puanı Beşiktaş ve Galatasaray’dan almayı başardı.
Galatasaray deplasmanında 2-0 geriye düşen ve 10 kişi kalan Ankaragücü, 1 kişi eksik olmasına karşın 88'de İlhan Parlak'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirip 90+1'de de Kitsiou'nun golüyle beraberliği kurtararak zoru başarmıştı. Galatasaray maçından önce çıktığı Göztepe, Alanyaspor, Trabzonspor, Başakşehir, Gaziantep ve Rizespor karşılaşmalarından puan alamayan Başkent ekibi, sarı-kırmızılı ekipten önce son puanını iç sahada Beşiktaş'tan almıştı. Son 9 lig maçında galibiyet alamayan ve hanesine yalnızca 2 puan yazdıran Ankaragücü, bu 2 puanı ligin şampiyonluk adaylarından Galatasaray ve Beşiktaş'tan almayı başardı.
BU SEZON 2. KEZ 2 GOL ATTI
Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan kaydettiği 11 golle ligin bu anlamdaki en kötü istatistiğine sahip olan Ankaragücü, Galatasaray karşısında bu sezon 2. kez bir maçta 2 gol bulmayı başardı. 6. haftada oynanan Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol atan Ankaragücü, ligdeki son galibiyetini de Ankara ekibi karşısında elde etmişti. Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından çıktığı 9 lig maçında yalnızca 2 puan alabilen ve bu karşılaşmalarda 6 gol atabilen Ankaragücü, Galatasaray karşısında attığı 2 golle bu sezon ikinci kez bir maçta fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi.
- 15.12.2019
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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