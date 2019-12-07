Ankaragücü - Göztepe | CANLI
Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Başkent temsilcisi ligde topladığı 9 puanla 17. sırada yer alırken, İzmir ekibi 17 puanla 9. sırada bulunuyor. Bu kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 14. haftasında ligde zor günler geçiren MKE Ankaragücü sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MAÇIN İLK 11'LERİ
MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Sedat, Pazdan, Kulusic, Moke, Aydın, Canteros, İlhan, Orgill
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
- Ankaragücü ile Göztepe arasında oynanan son 13 Süper Lig maçı berabere bitmezken, galibiyet sayılarında İzmir ekibinin 8-5'lik üstünlüğü bulunuyor.
- Ankaragücü deplasmanında çıktığı son yedi Süper Lig maçının dördünü kazanan Göztepe (3M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 13 karşılaşmanın toplamında alabilmişti.
- Son beş iç saha maçının sadece birini kazanabilen Ankaragücü (1B 3M), bu karşılaşmaların üçünde gol sevinci yaşayamadı.
- Deplasmanda çıktığı son iki maçı gol yemeden kazanan Göztepe, daha uzun bir seriyi en son Ekim-Kasım 1966'da yakalamıştı (dört maç).
- Süper Lig'in son beş haftasında puan alamayan tek takım olan Ankaragücü, aynı zamanda bu süreçte en fazla gol yiyen iki ekipten biri (14; Kayserispor ile birlikte).
- Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Göztepe (6; Yeni Malatyaspor ile birlikte).
- Süper Lig'de şu ana kadar en az net gol pozisyonuna giren (14) ve en düşük gol beklentisi yakalayan (12.59 xG) takım Ankaragücü.
- Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son iki gole doğrudan katkı sağlayan Aydın Karabulut (1 gol & 1 asist), daha önceki 14 karşılaşmada bir gol katkısı yapabilmişti (1 asist).
- Son iki Süper Lig maçında da fileleri havalandıran Andre Castro, daha önce forma giydiği 52 karşılaşmada sadece bir gol alabilmişti.
- Bu sezon Göztepe formasıyla ligde en fazla gol atan oyuncu olan Alpaslan Öztürk (3), şu ana kadar hiçbir Süper Lig sezonunda dört gol kaydetmedi.
- 07.12.2019
- Güncelleme: 07.12.2019 17:29
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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