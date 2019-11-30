‘Kenetlenme zamanı’ - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Haberleri ‘Kenetlenme zamanı’

‘Kenetlenme zamanı’

‘Kenetlenme zamanı’

Alanya'da ter dökecek Ankaragücü, resmi camiasına seslendi. " camiası, kenetlenme zamanı" başlığıyla açıklamaları paylaşılan , geride kalan sezon verilen ligde kalma mücadelesine dikkati çekip, taraftar desteğinin önemini aktardı.

Alanya'da ter dökecek Ankaragücü, resmi camiasına seslendi. " camiası, kenetlenme zamanı" başlığıyla açıklamaları paylaşılan , geride kalan sezon verilen ligde kalma mücadelesine dikkati çekip, taraftar desteğinin önemini aktardı.

  1. 30.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Kenetlenme zamanı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN