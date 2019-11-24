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24 Kasım 2019, Pazar
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"10 kişiyle direnemedik"

"10 kişiyle direnemedik"

, zorlu bir takıma karşı 10 kişiyle dayanamadıklarını söyledi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, zorlu bir takıma karşı 10 kişiyle dayanamadıklarını söyledi. 'un ligin en iyi futbol oynayan takımlarından olduğunu Mustafa Kaplan, "10 kişi kalınca direncimiz iyice düştü. Bu kötü gidişe kesinlikle bir son vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

  1. 24.11.2019
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