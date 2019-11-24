"10 kişiyle direnemedik"
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, zorlu bir takıma karşı 10 kişiyle dayanamadıklarını söyledi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, zorlu bir takıma karşı 10 kişiyle dayanamadıklarını söyledi. Trabzonspor'un ligin en iyi futbol oynayan takımlarından olduğunu Mustafa Kaplan, "10 kişi kalınca direncimiz iyice düştü. Bu kötü gidişe kesinlikle bir son vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
"10 kişiyle direnemedik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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