Ankaragücü'nde milat vurgusu
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, yarın ağırlayacakları Trabzonspor karşısında geçen sezonu hatırlattı.
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, yarın ağırlayacakları Trabzonspor karşısında geçen sezonu hatırlattı. Kaplan, "Geçen sezon da bir Trabzonspor maçından sonra çıkış yakalamıştık. Bu maçı da bir çıkış olarak görüyoruz. Rakibimiz iyi bir takım. Trabzonspor kadrosundaki oyuncular değerlidir. Kesinlikle çekinmiyoruz" diye konuştu.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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