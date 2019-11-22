Ankaragücü'nde milat vurgusu

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, yarın ağırlayacakları Trabzonspor karşısında geçen sezonu hatırlattı. Kaplan, "Geçen sezon da bir Trabzonspor maçından sonra çıkış yakalamıştık. Bu maçı da bir çıkış olarak görüyoruz. Rakibimiz iyi bir takım. Trabzonspor kadrosundaki oyuncular değerlidir. Kesinlikle çekinmiyoruz" diye konuştu.