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12 Kasım 2019, Salı
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Diyadin devri bitti

Diyadin devri bitti

'de bu sezon kötü bir grafik çizen 'nde fatura 'e kesildi. Sarı-lacivertli ekipte Dİyadin ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden 'nde ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, Metin Diyadin'e hizmetleri için teşekkür ettiklerini belirterek şöyle konuştu: Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik. Yeni teknik direktör konusunda da çarşamba gününe (yarın) kadar kadar vereceğiz.

  1. 12.11.2019
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