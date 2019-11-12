Diyadin devri bitti

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, Metin Diyadin'e hizmetleri için teşekkür ettiklerini belirterek şöyle konuştu: Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik. Yeni teknik direktör konusunda da çarşamba gününe (yarın) kadar kadar vereceğiz.