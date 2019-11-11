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11 Kasım 2019, Pazartesi
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'nden açıklaması! ...

Ankaragücü'nden FIFA açıklaması! Puan silme...

Oyunculara ödenmeyen eski borçlar sebebiyle tarafından cezasıyla karşı karşıya kalan MKE , konuyla alakalı dosya davacılarıyla görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Kulübü, 'nın yargılama kurullarında bulunan eski davalarıyla alakalı davacılarla görüşmelere başlandığını açıkladı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

FIFA'nın yargılama kurullarında bulunan dosyalarımızın davacıları ile karşılıklı görüşmek amacı ile Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Gökalp Üstün ve beraberindekiler, ilk olarak Fransa'nın başkenti Paris'e giderek gerekli görüşmelere başlamıştır.

Yönetim Kurulumuzun verdiği görevlendirme neticesinde Yönetim Kurulu Üyemiz Gökalp Üstün, kulübümüzün önünde bulunan cezasının verilmemesi amacı ile uzlaşma görüşmelerinde bulunacaktır.

İlk etapta yaklaşık 34 Milyon TL'yi bulan alacak taleplerinin yapılandırılması hedeflenmekte olup, yapılan görüşmeler neticelendiğinde dosyalar ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Camiamıza saygılarımızla duyurulur.

  1. 11.11.2019
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