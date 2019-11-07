MKE Ankaragücü'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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'nde maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

, 'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sonrasında 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde yarı sahada taktiksel çalışma gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusuyla tamamlandı.

hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

PINTO CEZALI

MKE Ankaragücü'nün sol beki Tiago Pinto, sarı kart cezası nedeniyle maçında forma giyemeyecek.

Portekizli futbolcu, geçen hafta iç sahada 2-1 yenildikleri Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

BAŞKAN ANTRENMANDA

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert takımı yalnız bırakmadı.

Başkan Mert ve yönetim kurulu üyeleri de idmanı takip ederek, oyunculara destek verdi.

MKE Ankaragücü, 'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

  1. 08.11.2019
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