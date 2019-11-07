MKE Ankaragücü'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Sonrasında 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde yarı sahada taktiksel çalışma gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusuyla tamamlandı.
MKE Ankaragücü hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
PINTO CEZALI
MKE Ankaragücü'nün sol beki Tiago Pinto, sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Portekizli futbolcu, geçen hafta iç sahada 2-1 yenildikleri Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.
BAŞKAN ANTRENMANDA
MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert takımı yalnız bırakmadı.
Başkan Mert ve yönetim kurulu üyeleri de idmanı takip ederek, oyunculara destek verdi.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
- 08.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
MKE Ankaragücü'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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