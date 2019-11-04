MKE Ankaragücü’nde Gaziantep FK maçı öncesi takıma prim dopingi - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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’nde takıma prim dopingi

MKE Ankaragücü’nde Gaziantep FK maçı öncesi takıma prim dopingi

Basın Sözcüsü , futbolcu ve teknik heyetin maçı primlerinin bugün oynanacak ödendiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü genel kurul sonrası başkanlığına seçilen Fatih Mert ve yeni yönetim kurulu, görev dağılımının ardından mesaiye başladı. Kulübün basın sözcüsü , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile futbolcuların ve teknik heyetin maçı primlerinin FK mücadelesi öncesi hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

ATASOY, KONUYA İLİŞKİN PAYLAŞTIĞI MESAJINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Dün akşam gerçekleşen yönetim kurulumuz ile teknik heyet ve futbolcularımızın buluşmasında öncelikli olarak gündeme gelen Kasımpaşa maçı primleri hesaplarına yatırılmıştır."

  1. 04.11.2019
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