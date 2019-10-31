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31 Ekim 2019, Perşembe
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Ankaragücü genel kurulunda arbede çıktı

Ankaragücü genel kurulunda arbede çıktı

takıkmlarından 'nün genel kurulunda isimli delegenin konuşması sırasında salonda olaylar yaşandı. Bazı delegeler Mutlu'nun üzerine yürüyerek yumruk attı.

Olağanüstü Genel Kurulunda arbede çıktı.

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, denetim kurulu raporunun sunulmasının ardından isimli delege söz aldı. Mutlu'nun, mevcut başkan 'in 2012 yılında ocak ayında yaptığı konuşmadan alıntılar yaparak, "Siz deyin 3-5, ben diyeyim 8-10 milyon lira. Nasıl oldu da bu borç 10 kat, 12 kat arttı?" deyince Mehmet Yiğiner kendisine tepki gösterdi.

Bu tepkinin ardından bazı delegeler, üzerine yürüyerek Mutlu'yu yumrukladı. Sonrasında güvenlik güçlerinin araya girmesiyle Ali İhsan Mutlu salondan çıkarıldı.

Bazı delegeler de bu olaya tepki gösterince salonda bir süre genel kurula ara verildi.


  1. 31.10.2019
  2. Güncelleme: 31.10.2019 15:09
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