Metin Diyadin "Beşiktaş maçını final gibi oynamak zorundayız"
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları maç öncesinde, "Tüm maçları final niteliğinde oynamak durumundayız." dedi.
Karşılaşma öncesinde konuşan tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş lige kötü başladı ancak talihsizlikler yaşadılar. Bazı maçlarda eksik kaldılar. Beşiktaş'ın şu anki puanı, mevcut kadro kalitesinin puanı değil." değerlendirmesinde bulundu.
Beşiktaş'ın oyuncu kadrosunun ve kalitesinin belli olduğuna dikkati çeken Diyadin, "Bizim için rakip açıkçası fark etmiyor. Eksiklerimiz ve sakatlarımız var ama taraftar desteğiyle iç sahadaki her maçı olduğu gibi Beşiktaş maçını da final gibi oynamak zorundayız. Kendi elimizdeki oyuncuların profiline ve yapısına göre bir oyun tarzıyla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
- 17.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
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Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
Metin Diyadin "Beşiktaş maçını final gibi oynamak zorundayız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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