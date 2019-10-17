Metin Diyadin "Beşiktaş maçını final gibi oynamak zorundayız" - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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" maçını final gibi oynamak zorundayız"

Metin Diyadin "Beşiktaş maçını final gibi oynamak zorundayız"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü , 'de 19 Ekim Cumartesi günü ile yapacakları maç öncesinde, "Tüm maçları final niteliğinde oynamak durumundayız." dedi.

Karşılaşma öncesinde konuşan tecrübeli teknik adam, " lige kötü başladı ancak talihsizlikler yaşadılar. Bazı maçlarda eksik kaldılar. Beşiktaş'ın şu anki puanı, mevcut kadro kalitesinin puanı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın oyuncu kadrosunun ve kalitesinin belli olduğuna dikkati çeken Diyadin, "Bizim için rakip açıkçası fark etmiyor. Eksiklerimiz ve sakatlarımız var ama taraftar desteğiyle iç sahadaki her maçı olduğu gibi Beşiktaş maçını da final gibi oynamak zorundayız. Kendi elimizdeki oyuncuların profiline ve yapısına göre bir oyun tarzıyla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  1. 17.10.2019
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