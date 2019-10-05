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05 Ekim 2019, Cumartesi
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'nden kararı!

MKE Ankaragücü'nden seçim kararı!

takımlarından 'nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başkent ekibi, resmi hesabından ekonomik sorunların çözümü adına 1 ay içinde seçime gidileceğini açıkladı.

seçime gidiyor. 'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, ekonomik sebepler dolayısı ile seçime gidileceğini açıkladı.

MKE Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada: "Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözümü, son günlerde yaşanan kaotik ortamının sona ermesi, taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerine cevap verecek daha güçlü bir Ankaragücü için 1 ay içinde kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.


  1. 05.10.2019
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