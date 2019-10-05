MKE Ankaragücü'nden seçim kararı!
Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başkent ekibi, resmi hesabından ekonomik sorunların çözümü adına 1 ay içinde seçime gidileceğini açıkladı.
MKE Ankaragücü seçime gidiyor. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, ekonomik sebepler dolayısı ile seçime gidileceğini açıkladı.
MKE Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada: "Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözümü, son günlerde yaşanan kaotik ortamının sona ermesi, taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerine cevap verecek daha güçlü bir Ankaragücü için 1 ay içinde seçim kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
- 05.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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