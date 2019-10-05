MKE Ankaragücü'nden seçim kararı!

MKE Ankaragücü seçime gidiyor. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, ekonomik sebepler dolayısı ile seçime gidileceğini açıkladı.

MKE Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada: "Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözümü, son günlerde yaşanan kaotik ortamının sona ermesi, taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerine cevap verecek daha güçlü bir Ankaragücü için 1 ay içinde seçim kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.



