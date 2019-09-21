SON DAKİKA Ankaragücü'nden flaş açıklama! Kural hatası...

İşte o açıklama:

Bu akşam Fenerbahçe A.Ş ile oynadığımız müsabakada, müsabakanın tüm hakemleri tarafından açıkça kural ihlali yapılmıştır.

Gerek müsabakanın hakemleri gerek ise VAR sisteminde yer alan hakemler, müsabakanın 20.dakikasında takımımızın yediği gol öncesinde verilen köşe vuruşu (korner) kararı açıkça hatalı olarak verilmiştir. Golün öncesinde kale atışı (aut) kararı verilmesi gerekmekte iken hatalı bir şekilde köşe vuruşu kararı verilmiştir.

Müsabaka hakemi ve VAR hakemleri gol kararı vermeden önce topun bir sonraki durma anına değin tüm olayları yeniden inceleyerek gol kararını değerlendirmesi gerekirken bu durum yapılmamıştır.

Kulübümüz, tıpkı bu akşamki rakibimiz Fenerbahçe A.Ş'nin bir önceki müsabakasında kural hatası yapıldığına dair itiraz ettiği gibi müsabakaya itiraz edecektir.

Ancak, ülke futbolumuzda üst üste gelen bu hatalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Merkez Hakem Kurulu'nun sorularımızı cevaplamasını beklemekteyiz.

Konya maçı verilmeyen penaltı 2 Puan,

Kayseri maçı rakibe verilmeyen kırmızı kartlar ve faul olmayan pozisyon sonrasında gelen gol 2 puan,

Fenerbahçe maçı auta kararı yerine korner kararı sonrasında olan gol ve kaybedilen 3 puan,

5 haftada hakem hataları ile kaybedilen 7 puan.

Kazanabileceğimiz bir müsabakayı açıkça yapılan bir hata ile kaybediyoruz.

Yayıncı Kuruluş'un görüntülerinden net ve tereddüte yer vermeyecek bir şekilde top rakip takım oyuncusundan oyun alanını terk ettiği halde kale atışı kararı yerine köşe vuruşu kararı veriliyor ve oyunun devamında gol oluyor.

Müsabaka hakeminin gözü önünde gerçekleşen olayda kale vuruşu kararı yerine tam tersi karar nasıl verildi? Yardımcı hakemler uyarmadı mı? VAR Hakemleri neden uyarmadı? Gol sonrası neden inceleme yapılmadı? VAR sistemi bu hataların önlenmesi için YOK mu?

Kulübümüzün gerekli başvurularda bulunacağını önemle belirtiriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.