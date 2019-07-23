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23 Temmuz 2019, Salı
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bekleri sağlama aldı

Ankaragücü bekleri sağlama aldı

Başkent ekibi , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Kitsiu’yla anlaşan başkent ekibi, sol bek Traore’yi de bitirdi ve kanatları sağlama aldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren A.Gücü, savunmaya iki takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon PAOK'tan kiralanan Yunan sağ bek Stelios Kitsiou ile anlaşma sağlarken; ile yollarını ayıran 29 yaşındaki Fildişili sol bek Adama Traore'yle de sol bek açğını kapattı. Geçen sezon 14 maçta 3 asistle oynayan 26 yaşındaki Kitsiou'yla 3 yıllık sözleşme imzalanması beklenirken; geçtiğimiz sezon sakatlık nedeniyle 8 maça çıkan Traore'nin de kampa katıldığı belirtildi. Öte yandan Yalçın Ayhan'la (37) 1 yıllık sözleşme yenilendi.

  1. 23.7.2019
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