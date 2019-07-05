MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, olağanüstü genel kurulu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanmazsa 30 Temmuz'da yapacaklarını söyledi. Yiğiner, "Kararımızı aldık. Altıncı genel kurul kararımız oldu. Genel kurulumuz Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda yapılacak. 30 Temmuz'da genel kurulumuz bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Başkan Mehmet Yiğiner: "Genel kurulumuzu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanamazsa 30 Temmuz'da yapacağız"
Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirine konuşan Başkan Yiğiner, "Genel kurulun tarihi ve yerini belirledik. Genel kurulumuzu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanamazsa 30 Temmuz'da yapacağız." dedi.
Genel kurulu temmuz ayı içinde yapacaklarını açıkladıklarını ve sözlerini tuttuklarını belirten Yiğiner, "Kararımızı aldık. Altıncı genel kurul kararımız oldu. Genel kurulumuz Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda yapılacak. 30 Temmuz'da genel kurulumuz bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.
- 05.07.2019
- Fenerbahçe'ye sambacı orta saha!
- Fenerbahçe'ye Comolli'den süper dinamo! Portekiz'in gözbebeği geliyor... Son dakika transfer haberleri
- Galatasaray'da Devler Ligi kadrosu kuruluyor! Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer
- Sabri'den sonra Ibrahimovic skandalı!
- Galatasaray'a Diagne'ye rağmen 30 milyon euro! 4 transfer...
-
İlle de Berg! Alternatifi Yusuf...
Toplam 1
Yorum
adnan ç Berg sevdasınadan vazgeçip Youssef El Arabi ile ilk kamp öncesi sözleşme yapılmalıdır.Youssef El Arabi Berg ten daha faydalı olur.
-
Kjaer için gözler Sevilla’da
Toplam 1
Yorum
FB gerek yok eskiye dönmeye, iyi bir topçuda değil.
-
Garry Rodrigues Fenerbahçe'de!
Toplam 4
Yorum
babel kırgınlığı rodrigues in gsye gelme imkanı varken gs babelden yana tercihini kullandı bu durumda garry fenerbahçeyle anlaşmakta zorlanmadı
MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.