MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Haberleri MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi

'nde genel kurul tarihi belirlendi

MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi

Kulübü Başkanı , olağanüstü genel kurulu 'da, çoğunluk sağlanmazsa 'da yapacaklarını söyledi. Yiğiner, "Kararımızı aldık. Altıncı genel kurul kararımız oldu. Genel kurulumuz Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda yapılacak. 30 Temmuz'da genel kurulumuz bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan : "Genel kurulumuzu 'da, çoğunluk sağlanamazsa 'da yapacağız"

Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirine konuşan Başkan Yiğiner, "Genel kurulun tarihi ve yerini belirledik. Genel kurulumuzu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanamazsa 30 Temmuz'da yapacağız." dedi.

Genel kurulu temmuz ayı içinde yapacaklarını açıkladıklarını ve sözlerini tuttuklarını belirten Yiğiner, "Kararımızı aldık. Altıncı genel kurul kararımız oldu. Genel kurulumuz Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda yapılacak. 30 Temmuz'da genel kurulumuz bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

  1. 05.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN