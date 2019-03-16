Ankaragücü'nde gözler Boyd ve Orgill’de olacak
16 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Haberleri Ankaragücü'nde gözler Boyd ve Orgill’de olacak

Ankaragücü'nde gözler Boyd ve ’de olacak

Ankaragücü'nde gözler Boyd ve Orgill’de olacak

’de Ankaragücü, Malatyaspor deplasmanında ter dökecek.

MKE Ankaragücü, 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Ligde ikinci yarıda Rizespor'la birlikte müthiş bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler 'da, devre arası takıma katılan ve büyük katkı sağlayan Yeni Zelandalı forvet Boyd ve Jamaikalı golcü 'e güveniyor. 29 yaşındaki Orgill 6 maçta 5 gol, 1 asistle oynarken, 24 yaşındaki Boyd ise 2 gol, 4 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
  1. 16.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankaragücü'nde gözler Boyd ve Orgill’de olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN