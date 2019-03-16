Ankaragücü'nde gözler Boyd ve Orgill’de olacak
Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü, Malatyaspor deplasmanında ter dökecek.
MKE Ankaragücü, 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Ligde ikinci yarıda Rizespor'la birlikte müthiş bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler Malatya'da, devre arası takıma katılan ve büyük katkı sağlayan Yeni Zelandalı forvet Boyd ve Jamaikalı golcü Orgill'e güveniyor. 29 yaşındaki Orgill 6 maçta 5 gol, 1 asistle oynarken, 24 yaşındaki Boyd ise 2 gol, 4 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
- 16.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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