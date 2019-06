Ankaragücü’nün acı günü

Futbol camiası dün Ankaragücü taraftarlarından gelen haberle yıkıldı. Antalya deplasmanı dönüşünde sarı-lacivertlileri taşıyan otobüs, Afyonkarahisar'da kazan yaptı. Bir aracın arkadan çarpmasının ardından devrilen otobüsteki taraftarlardan iki kişi hayatını kaybederken, 23 de yaralı olduğu açıklandı. Kazada 17 yaşındaki Mert Turgut Çakır ile 19 yaşındaki Eren Açıkgöz'ün yaşamlarını yitirdiği belirtildi. Antalya-Afyonkarahisar karayolunda gece 03.30'da meydana gelen kazayla ilgili açıklama yapan Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, "Anlatılana göre bu bir kaza değil. O araç ne şekilde geldi, nasıl bu arabaya çarptı, otobüsü nasıl devirdi? İnşallah araştırmalar sonucu çıkacak, ne olduğu belli olacak. 2 kardeşimiz hayatını kaybetti. Başımız sağolsun. Söyleyecek söz bulamıyorum. Allah tekrarını göstermesin" ifadelerini kullandı.



KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'i ararken, bir de taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, "Antalya deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarımızın otobüsünün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.



SEDAT: HİÇİR ŞEY ACIMIZI DİNDİREMEZ

Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay, yaşamını yitiren taraftarlar için kısa bir konuşma yaptı. "Keşke o maçı kazanmasaydık da iki kardeşimiz aramızdan ayrılmasaydı" diyen Sedat, "İnanın hiçbir şey acımızı dindiremez. Ankaragücü camiasının, tüm taraftarlarımızın, kederli ailelerimizin ve Türk futbolunun başı sağ olsun. Biz de elimizden ne geliyorsa her şeyi yapacağız" sözlerini sarfetti.



'ANNEME SÖZ VERDİM BU SON DEPLASMAN

Hayatını kaybeden taraftarlardan Mert Turgut Çakır'la ilgili bir mesajlaşma da ortaya çıktı. Arkadaşının mesajlaşmalarında 17 yaşındaki Mert'in son deplasmanı olduğu belirtilirken, annesine söz verdiği konuşuluyor.



TÜRK FUTBOLU YASTA

Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ile Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve tüm kulüpler, hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesaj yayınladı.



'CAN PAZARI VARDI'

Devrilen otobüsteki taraftarlara yardım eden isimlerden Nusret Doğan, o anları şöyle anlattı: "Kazayı görünce durduk sonrasında arkadaşlarımıza yardım ettik. Can pazarı vardı orada. Otobüsün altında kalan arkadaşlarımız vardı."