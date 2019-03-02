Gücün zaferi!
Ligin ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçen Ankaragücü, Chico ve Nazım Sangare’nin gollerine Orgill (3) ve Boyd ile karşılık vererek düellodan 3 puanla ayrılmasını bildi.
- 2.3.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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