Gücün zaferi!
02 Haziran 2019, Pazar
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Gücün zaferi!

Gücün zaferi!

Ligin ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçen Ankaragücü, Chico ve ’nin gollerine Orgill (3) ve ile karşılık vererek düellodan 3 puanla ayrılmasını bildi.

Haftanın açılış maçında 'un konuğu olan Ankaragücü, nefesleri kesen gol düellosundan zaferle ayrılmasını bildi: 4-2. Yeni transferleriyle ligin ikinci yarısında çıkışa geçen başkentin sarı-lacivertli ekibi, geçen hafta 'ı deplasmanda yıkan Antalyaspor karşısında Chico'nun golüyle geriye düştü. sonrasında sahada Orgill fırtınası esti. Jamaikalı golcü, önce Canteros'un pasında skora denge getirdi, sonra 'un asisti ise Ankaragücü'nü 2-1 öne geçirdi. , nefis bir golle Antalyaspor'u yine maça ortak etti: 2-2. Maçın adamı Boyd, 41'de kaleci Boffin'in üzerinden aşırdı, Orgill çizgi üzerine tamamlayıp ilk yarının skorun belirledi: 1-3. Sahanın yıldızı Boyd, 90+6'da Kitsiou'nun pasında perdeyi kapadı.
  1. 2.3.2019
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