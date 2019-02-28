MKE Ankaragücü'nde yöneticiler ve futbolcular Antalyaspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi
MKE Ankaragücü'nde yöneticiler ve futbolcular, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda yarın Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde yemekte bir araya geldi.
MKE Ankaragücü'nde yöneticiler ve futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda yarın Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde yemekte bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yemekte yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuların buluştuğu bildirildi.
Yemekte konuşan başkan Mehmet Yiğiner, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında alınan galibiyetten dolayı camianın mutlu olduğunu ifade etti.
Yiğiner, son haftalarda sergilenen oyunun kalitesine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Umarım bu güzel oyun ve galibiyet serileri sezon sonuna kadar devam eder. Bu hafta Antalyaspor ile kritik bir deplasman karşılaşması oynayacağız. Benim, yönetim kurulumuzun, teknik heyetimizin ve taraftarlarımızın beklentisi bu mücadeleden de iyi bir sonuçla ayrılmanız yönünde. Umarım iyi bir oyun ve iyi bir skorla bu haftayı da noktalarız. Hepinize güveniyorum."
- 28.02.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 48
Yorum
kaya Top dışarı çıkmıştı karar yanlış ayrıca 2. penaltı da penaltı değil hakem fena değildi ama VAR berbattı.
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 48
Yorum
akrep gs düşmanlığı hale devam ediyor tebrikler
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 48
Yorum
Hadi karaoglu Ben hataysporluyum. 4 gol disaridan cevrildi. Hakem ve var gorduler disaridan cevrildiklerini gorduler. Yine golu verdiler.
MKE Ankaragücü'nde yöneticiler ve futbolcular Antalyaspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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