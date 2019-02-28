MKE Ankaragücü'nde yöneticiler ve futbolcular Antalyaspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi
28 Şubat 2019, Perşembe
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'nde yöneticiler ve futbolcular maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi

MKE Ankaragücü'nde yöneticiler ve futbolcular Antalyaspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi

'nde yöneticiler ve futbolcular, ’in 24. haftasında deplasmanda yarın ile oynayacakları karşılaşma öncesinde yemekte bir araya geldi.

'nde yöneticiler ve futbolcular, 'in 24. haftasında deplasmanda yarın ile oynayacakları karşılaşma öncesinde yemekte bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yemekte yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuların buluştuğu bildirildi.

Yemekte konuşan başkan , Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında alınan galibiyetten dolayı camianın mutlu olduğunu ifade etti.

Yiğiner, son haftalarda sergilenen oyunun kalitesine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Umarım bu güzel oyun ve galibiyet serileri sezon sonuna kadar devam eder. Bu hafta Antalyaspor ile kritik bir deplasman karşılaşması oynayacağız. Benim, yönetim kurulumuzun, teknik heyetimizin ve taraftarlarımızın beklentisi bu mücadeleden de iyi bir sonuçla ayrılmanız yönünde. Umarım iyi bir oyun ve iyi bir skorla bu haftayı da noktalarız. Hepinize güveniyorum."

  1. 28.02.2019
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