Ankaragücü hazır – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Haberleri Ankaragücü hazır

hazır

Ankaragücü hazır

Kaplan, ’u iyi analiz ettiklerini söyledi.

'de son 3 karşılaşmasından 7 puan çıkartan 'nde Mustafa Kaplan, yarın 'dan iyi bir sonuçla dönmek için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirtti. Kaplan, "Biz kazanmaya gidiyoruz. Rakibimizin tüm analizlerini yaptık. Kendi sahamızda bekleyen bir takım olmayacağız. Risksiz bir oyun tercih edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 28.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankaragücü hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN