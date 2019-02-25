90+3'te Ankaragücü
Başkent ekibi, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Erzurum’u 90+3’te Orgill’le yıktı.
Başkent'teki kritik maçta Ankaragücü, ateş hattındaki Erzurumspor'u uzatmalarda bulduğu golle devirdi ve adeta 6 puan kazandı. Sarı-lacivertliler, 25'te Boyd'un topuk golüyle öne geçti: 1-0. 47'de Opseth eşitliği sağladı: 1-1. 73'te Dadaş'ta golün sahibi Norveçli forvet, 2. sarı karttan atıldı. 90+3'te Orgill, tribünleri coşturdu: 2-1. Ankaragücü sahasında üst üste 2. kez kazanırken, yenilmezlik serisini de 3'e çıkardı.
KAPLAN KORKUTTU
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 2. gol sonrasında saha ortasında kısa süreli baygınlık geçirdi. Kaplan, gole sevinirken Sacko'nun dirseğinin yüzüne geldiğini söyledi.
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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