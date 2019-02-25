90+3'te Ankaragücü – Fotomaç – 25 Şubat 2019
25 Şubat 2019, Pazartesi
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90+3'te Ankaragücü

90+3'te Ankaragücü

Başkent ekibi, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta ’u 90+3’te Orgill’le yıktı.

Başkent'teki kritik maçta Ankaragücü, ateş hattındaki Erzurumspor'u uzatmalarda bulduğu golle devirdi ve adeta 6 puan kazandı. Sarı-lacivertliler, 25'te Boyd'un topuk golüyle öne geçti: 1-0. 47'de Opseth eşitliği sağladı: 1-1. 73'te Dadaş'ta golün sahibi Norveçli forvet, 2. sarı karttan atıldı. 90+3'te Orgill, tribünleri coşturdu: 2-1. Ankaragücü sahasında üst üste 2. kez kazanırken, yenilmezlik serisini de 3'e çıkardı.

KAPLAN KORKUTTU
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 2. gol sonrasında saha ortasında kısa süreli baygınlık geçirdi. Kaplan, gole sevinirken Sacko'nun dirseğinin yüzüne geldiğini söyledi.

  1. 25.2.2019
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