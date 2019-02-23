Ligde kalacağız
Ankaragücü’nün Jamaikalı taklacı golcüsü Orgill, Erzurumspor’u yenerek, ligde kalma yolunda önemli bir adım atacaklarını söyledi.
Ankaragücü'nün devre arasında Avusturya'da Wolfsberger'den aldığı Jamaikalı golcüsü Dever Orgill, sarılacivertli camiaya umut veren mesajlar gönderdi. 28 yaşındaki santrfor, "Ben kendime hiçbir şekilde hedef koymadım. Hedefim, Ankaragücü'nü ligde tutmak" dedi.
TAKLALARIM SÜRECEK
Kasımpaşa'yı 3-0 yendikleri maçta gol siftahı yapan ve taklayla kutlayan Orgill, gollerinin devamının geleceğini vurguladı. Tecrübeli forvet, "Taklalarım sürecek. Bazen Usain Bolt gibi farklı şeyler yapıyorum. Bazen de oğlum, 'Baba golden sonra şunu yap' diyor" ifadelerini kullandı.
- 23.2.2019
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Ligde kalacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.