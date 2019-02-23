Ligde kalacağız

Ankaragücü'nün devre arasında Avusturya'da Wolfsberger'den aldığı Jamaikalı golcüsü Dever Orgill, sarılacivertli camiaya umut veren mesajlar gönderdi. 28 yaşındaki santrfor, "Ben kendime hiçbir şekilde hedef koymadım. Hedefim, Ankaragücü'nü ligde tutmak" dedi.



TAKLALARIM SÜRECEK

Kasımpaşa'yı 3-0 yendikleri maçta gol siftahı yapan ve taklayla kutlayan Orgill, gollerinin devamının geleceğini vurguladı. Tecrübeli forvet, "Taklalarım sürecek. Bazen Usain Bolt gibi farklı şeyler yapıyorum. Bazen de oğlum, 'Baba golden sonra şunu yap' diyor" ifadelerini kullandı.