Ligde kalacağız – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Ligde kalacağız

Ligde kalacağız

’nün Jamaikalı taklacı golcüsü Orgill, Erzurumspor’u yenerek, ligde kalma yolunda önemli bir adım atacaklarını söyledi.

'nün devre arasında 'da Wolfsberger'den aldığı Jamaikalı golcüsü Dever Orgill, sarılacivertli camiaya umut veren mesajlar gönderdi. 28 yaşındaki santrfor, "Ben kendime hiçbir şekilde hedef koymadım. Hedefim, Ankaragücü'nü ligde tutmak" dedi.

TAKLALARIM SÜRECEK
'yı 3-0 yendikleri maçta gol siftahı yapan ve taklayla kutlayan Orgill, gollerinin devamının geleceğini vurguladı. Tecrübeli forvet, "Taklalarım sürecek. Bazen gibi farklı şeyler yapıyorum. Bazen de oğlum, 'Baba golden sonra şunu yap' diyor" ifadelerini kullandı.

  1. 23.2.2019
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